Il Consiglio pubblico della regione di Kherson chiede un referendum sull'adesione alla Russia

Il giorno prima, le camere pubbliche di LPR e DPR avevano presentato un'iniziativa simile: si erano rivolte ai capi delle repubbliche Leonid Pasechnik e Denis...

Il Consiglio pubblico della regione di Kherson ha fatto appello al capo della regione, Vladimir Saldo, con l'iniziativa di indire immediatamente un referendum sull'adesione alla Russia, riferisce il corrispondente di Sputnik.Durante l'operazione speciale, l'esercito russo ha preso il controllo della parte Azov della regione di Zaporozhye e dell'intera regione di Kherson, occupando grandi città come Kherson, Melitopol e Berdyansk ed escludendo l'Ucraina dall’accesso al Mar d'Azov. Nuove amministrazioni sono state formate in entrambe le regioni, canali televisivi e radiofonici russi stanno trasmettendo, sono stati ripristinati i collegamenti commerciali e di trasporto con la Crimea. Le autorità locali hanno ripetutamente annunciato l'intenzione di entrare a far parte della Russia.

