https://it.sputniknews.com/20220920/i-referendum-per-ladesione-alla-russia-nei-territori-liberati-si-svolgeranno-il-23-27-settembre-16496766.html

I referendum per l'adesione alla Russia nei territori liberati si svolgeranno il 23-27 settembre

I referendum per l'adesione alla Russia nei territori liberati si svolgeranno il 23-27 settembre

I referendum nelle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, così come nelle regioni di Kherson e Zaporozhye, sull'adesione alla Russia si svolgeranno dal 23... 20.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-20T15:49+0200

2022-09-20T15:49+0200

2022-09-20T16:51+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/16496248_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_f8997194d752fe788e7751067b0312b6.jpg

Ieri, a chiedere di organizzare al più presto un referendum per far si che le repubbliche del Donbass entrino a far parte della Federazione Russa erano state le Camere Comuni delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk, rivolgendosi ai capi delle regioni.Oggi, anche le autorità delle regioni di Kherson e Zaporozhye hanno esternato la loro intenzione di indire un referendum.Simili dichiarazioni sono arrivate anche dal capo della DPR Denis Pushilin, dal capo della LPR Leonid Pasechnik e dal capo dell'amministrazione della regione di Kherson Vladimir Saldo, ai quali erano giunte le relative richieste da parte delle Camere Comuni e dei Consigli delle regioni.Pushilin si è anche rivolto al presidente russo Vladimir Putin, affinché l'adesione, dopo i risultati dei referendum, avvenga al più presto.Si è sottolineato che tale passo porterà più sicurezza nel territorio e renderà onore alla giustizia storica. È un passo necessario, visti i continui attacchi terroristici da parte del regime di Kiev e dei paesi NATO, che forniscono le armi usate per uccidere i civili.

