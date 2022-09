https://it.sputniknews.com/20220920/erdogan-non-ritiene-di-dover-dar-conto-allue-per-la-partecipazione-al-vertice-sco-16492974.html

Erdogan non ritiene di dover dar conto all'UE per la partecipazione al vertice SCO

Erdogan non ritiene di dover dar conto all'UE per la partecipazione al vertice SCO

Ankara non ritiene di dover dar conto all'Unione europea per la partecipazione della Turchia al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai...

2022-09-20T08:04+0200

Il leader turco ha ricordato che incontra capi di Stato in tutto il mondo, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.D’altro canto, lo stesso presidente turco ha ricordato che durante gli incontri con i leader europei nessuno gli ha rivolto tali domande e anzi hanno tutti espresso disponibilità nel condurre dialogo allo stesso modo dei membri della SCO. Il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) si è tenuto a Samarcanda dal 15 al 16 settembre. A seguito della riunione, sono stati firmati 44 documenti. In particolare, l'Iran ha firmato un memorandum d'impegno nella SCO, aprendo la strada a questo Paese per diventare un membro dell'organizzazione. È stato anche approvato un documento sull'inizio della procedura per l'ammissione all'adesione all'organizzazione della Bielorussia. La SCO è un'organizzazione internazionale fondata nel 2001. Vi partecipano India, Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Pakistan e Uzbekistan. Paesi osservatori - Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia, paesi partner - Azerbaigian, Armenia, Cambogia, Nepal, Turchia e Sri Lanka. Al vertice SCO di Samarcanda sono stati firmati memorandum sulla concessione dello status di partner del dialogo a Egitto e Qatar. Anche Bahrain, Maldive, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Myanmar riceveranno lo status di partner di dialogo.

