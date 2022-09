https://it.sputniknews.com/20220920/donetsk-il-referendum-sulladesione-alla-federazione-russa-si-terra-dal-23-al-27-settembre-16495675.html

Donetsk, il referendum sull'adesione alla Federazione Russa si terrà dal 23 al 27 settembre

Donetsk, il referendum sull'adesione alla Federazione Russa si terrà dal 23 al 27 settembre

Il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk Denish Pushilin ha convocato il referendum sull'adesione alla Federazione Russa dal 23 al 27 settembre. 20.09.2022, Sputnik Italia

Il parlamento della Repubblica ha approvato la legge sulla convocazione del referendum, che si svolgerà in forma mista: con voto in presenza e non, ha precisato Pushilin:Pushilin ha anche aggiunto che ha rivolto al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin la richiesta di esaminare l'ingresso della DNR nella Federazione Russa in caso di responso positivo degli abitanti delle repubblica alle urne.

