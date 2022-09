https://it.sputniknews.com/20220920/approvate-dalla-duma-le-modifiche-alle-punizioni-per-diserzione-16495556.html

Approvate dalla Duma le modifiche alle punizioni per diserzione

L'iniziativa è stata mossa da tutti i deputati di tutti gli schieramenti della Duma e dai senatori Andrey Klishas e Olga Kovitidi, che sostengono come queste modifiche non apporteranno alcun cambiamento alla vita dei cittadini.Secondo le modifiche proposte, per la mancata presenza al servizio militare su chiamata e per la diserzione sono previste pene di fino a dieci anni di reclusione.Inoltre, si considera l'introduzione di una pena fino a cinque anni di reclusione per la distruzione di armi durante il periodo di guerra e fino a quindici anni per il saccheggio in stato di guerra.Dal testo del progetto di legge si evince anche che i cittadini russi chiamati a servizio, ma in stato di riserva, saranno sensibili per questi reati alla pari dei soldati a contratto o a chiamata.Il senatore Klishas ha dichiarato che la Camera superiore studierà il documento durante la riunione del 21 settembre.

