Scambio di prigionieri, gli USA restituiscono figura vicina al Mullah Omar ai talebani

In un accordo di scambio di prigionieri con i talebani* lunedì, gli Stati Uniti hanno consegnato un membro anziano del gruppo, Haji Bashir Noorzai, dopo averlo detenuto a Guantanamo per quasi due decenni con l'accusa di traffico di droga, cosa che lui ha negato.Noorzai è considerato una delle figure più vicine al Mullah Omar, fondatore del movimento talebano. Lunedì il ministro degli Esteri ad interim Amir Khan Muttaqi ha dichiarato che Noorzai è stato rilasciato in cambio del cittadino statunitense Mark Frerichs, rapito da Kabul nel febbraio 2020."Haji Bashir è stato rilasciato dopo due decenni di reclusione ed è arrivato a Kabul oggi", ha detto in un tweet Mohammad Naeem, portavoce dell'ufficio politico dell'Emirato islamico con sede in Qatar.Un Boeing C-17 Globe Master lll della Qatar Airways ha portato Noorzai a Kabul dalla base aerea statunitense Al-Udeid, in Qatar, lunedì, un giorno dopo che il veterano della marina Frerichs è stato trasportato a Doha con il Qatar Emiri Airforce C-17 Globe Master lll.Un video diffuso dai talebani mostra un grande benvenuto a Noorzai da parte dei combattenti del gruppo a Kabul. Parlando a un incontro a Kabul, Noorzai ha affermato che il suo scambio con Mark Frerichs aiuterà a risolvere i problemi tra l'Afghanistan e gli Stati Uniti. Noorzai è stato condannato nel 2009 all'ergastolo da un tribunale statunitense con l'accusa di traffico di droga, quattro anni dopo il suo arresto.*Organizzazione sotto sanzioni ONU per attività terroristiche

