Oggi i funerali della regina Elisabetta II

I funerali di stato della regina Elisabetta II si svolgeranno oggi, lunedì 19 settembre presso l'Abbazia di Westminster a Londra. In tutto il Paese un minuto di silenzio, Biden e Macron rendono omaggio al feretro. Ricevimento per i leader a Buckingham Palace, per l'Italia c'è il presidente Mattarella. Il programma del primo funerale di Stato da quello di Winston Churchill nel 1965 è il seguente:Alle 6:30 (tutti gli orari sono BST – British Summer Time, cioè un’ora indietro rispetto all'ora italiana) – termina l’esposizione al pubblico della bara chiusa nella Westminster Hall. Si stima che circa 300.000 persone abbiano fatto la fila per rendere omaggio da mercoledì, con un tempo di attesa stimato di 17 ore. Alle 8:00 l'Abbazia di Westminster aprirà per la congregazione presente al funerale della Regina. Sarà uno dei più grandi raduni di capi di stato e reali che il Regno Unito abbia ospitato negli ultimi decenni, includerà famiglie reali europee e leader mondiali. Alle 10:30 la bara della regina sarà trasportata in carrozza da Westminster all'Abbazia, portata da 142 marinai della Royal Navy, una tradizione che risale al funerale della regina Vittoria nel 1901. Alle 10:44 la famiglia reale seguirà la bara nell'Abbazia di Westminster dove si prevede che la processione arriverà alle 10:52. La funzione, che sarà guidata dal decano di Westminster, David Hoyle, avrà inizio. Il sermone sarà pronunciato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Alle 11:55 verrà suonata alla tromba ‘The Last Post’, la melodia tradizionalmente eseguita nei servizi di commemorazione. Verrà seguita da un silenzio di due minuti. Poi verrà suonato l’inno nazionale. Alle 12:15 la bara verrà portata, in una processione guidata dal Re, fino a Wellington Arch. Rintocchi del Big Bang e colpi di cannone sparati ad Hyde Park dalla King's Troop Royal Horse Artillery, accompagneranno il corteo scandendo i minuti. Alle 13:00 la bara verrà collocata nel carro funebre statale a Wellington Arch. Intorno alle 15:00 il carro funebre raggiungerà Shaw Farm Gate in Albert Road, Windsor, e si unirà a un corteo funebre già formato e pronto per salire a Long Walk fino al Castello di Windsor. Poco prima delle 16.00 la processione raggiungerà la scalinata ovest della Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor dove nuovamente sarà portata in processione nella cappella prima dell’ultimo servizio di commiato. Alle ore 16:00, alla presenza di circa 800 ospiti, il decano di Windsor, David Conner, con la benedizione dell'arcivescovo di Canterbury, eseguiranno l’ultima funzione, dopodiché la bara della regina verrà calata nella cripta reale nella cappella commemorativa insieme al principe Filippo e ai genitori, re Giorgio VI e la regina madre. Alle 19:30 vi sarà un servizio funebre privato condotto dal decano di Windsor, al quale questa volta partecipato solo il Re e la famiglia reale.

