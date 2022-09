https://it.sputniknews.com/20220919/ministero-esteri-cinese-risponde-alle-parole-di-biden-sullaiuto-a-taiwan-in-caso-di-attacco-16491206.html

Ministero Esteri cinese risponde alle parole di Biden sull'aiuto a Taiwan in caso di attacco

Ministero Esteri cinese risponde alle parole di Biden sull'aiuto a Taiwan in caso di attacco

Le autorità cinesi hanno criticato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Taiwan. 19.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-19T14:10+0200

2022-09-19T14:10+0200

2022-09-19T14:10+0200

taiwan

cina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/16318772_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_6a1501966fdf96cc72be41aa95848128.jpg

Le autorità cinesi hanno criticato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Taiwan, Pechino ha già fatto una presentazione rigorosa a Washington, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. In precedenza, Biden, in un'intervista alla CBS, aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan se Pechino avesse tentato di scatenare un conflitto militare. Allo stesso tempo, ha sottolineato che Washington non incoraggia le aspirazioni di Taipei a ottenere l'indipendenza dalla Cina, nonostante la cooperazione con l'isola. Dopo che l'intervista è stata registrata, la CBS ha chiesto alla Casa Bianca di commentare la dichiarazione di Biden. Un funzionario dell'amministrazione, quando gli è stato chiesto, ha affermato che la politica statunitense su Taiwan non è cambiata. La scorsa settimana, la CNN, citando il vicedirettore della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti David Cohen, aveva riferito che il presidente cinese Xi Jinping avrebbe incaricato i suoi militari di prepararsi a stabilire il controllo militare su Taiwan entro il 2027.

taiwan

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

taiwan, cina, usa