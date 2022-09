https://it.sputniknews.com/20220919/lavrov-ha-parlato-col-suo-omologo-francese-della-situazione-attorno-alla-centrale-di-zaporozhye-16492129.html

Lavrov ha parlato col suo omologo francese della situazione attorno alla centrale di Zaporozhye

Lavrov ha parlato col suo omologo francese della situazione attorno alla centrale di Zaporozhye

I ministri degli Esteri di Russia e Francia Sergey Lavrov e Catherine Colonna hanno discusso della sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye durante una... 19.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-19T20:14+0200

2022-09-19T20:14+0200

2022-09-19T20:14+0200

la situazione in ucraina

sergey lavrov

russia

francia

ucraina

centrale nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15882268_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e9f0c7cd1cd8940e9daf0d86c2ecb59b.jpg

"Dopo il contatto telefonico tra i presidenti russo e francese dell'11 settembre di quest'anno, i capi del ministero degli Esteri hanno discusso in dettaglio la situazione in Ucraina, concentrandosi sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye", si legge sul sito web del ministero in un dichiarazione.Viene inoltre riferito che nell'ambito del colloquio "si è svolto uno scambio di opinioni su vari aspetti di problemi bilaterali e internazionali di reciproco interesse".

russia

francia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sergey lavrov, russia, francia, ucraina, centrale nucleare