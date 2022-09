https://it.sputniknews.com/20220919/la-regione-di-kherson-chieda-un-referendum-per-essere-parte-della-russia-al-piu-presto-16492231.html

La regione di Kherson chiede un referendum per essere parte della Russia

Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione della regione di Kherson, afferma che i residenti della regione chiedono un referendum per entrare a far... 19.09.2022, Sputnik Italia

I residenti della regione di Kherson vogliono indire un referendum il prima possibile per ottenere garanzie affinché la regione diventi parte della Federazione Russa, ha detto ai media russi Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione della regione di Kherson.Questi ha osservato che "il referendum non è il punto finale, le persone vogliono essere sicure che non saranno abbandonate, non saranno dimenticate, e chiedono una soluzione legale alla questione".

