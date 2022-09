https://it.sputniknews.com/20220919/forse-non-tanto-una-bella-idea-segretario-onu-guterres-non-convinto-su-restrizioni-visti-ai-russi-16490850.html

“Forse non tanto una bella idea”: segretario ONU Guterres non convinto su restrizioni visti ai russi

"Probabilmente non è così una buona idea non permettere loro [ai cittadini russi] di muoversi", ha detto Guterres. 19.09.2022, Sputnik Italia

l segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso la speranza che le questioni relative alla decisione dell'Unione europea di sospendere il trattamento dei visti per i cittadini russi vengano presto risolte, poiché tali restrizioni non sono una buona idea. Riguardo alla questione dei problemi di visto che i diplomatici russi devono affrontare quando tentano di visitare il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, Guterres ha detto che “i visti devono essere concessi alle delegazioni di tutti i paesi” ma che d’altra parte, non pensa sia realistica l’ipotesi di trasferire la sede delle Nazioni Unite al di fuori degli Stati Uniti.

