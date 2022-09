https://it.sputniknews.com/20220919/cremlino-lucraina-a-izyum-sta-preparando-una-provocazione-in-stile-bucha-16490974.html

Cremlino: l'Ucraina a Izyum sta preparando una provocazione in stile Bucha

Cremlino: l'Ucraina a Izyum sta preparando una provocazione in stile Bucha

Ad aprile, Kiev ha organizzato un'operazione sotto falsa bandiera nella città di Bucha. 19.09.2022, Sputnik Italia

Ad aprile, Kiev ha organizzato un'operazione sotto falsa bandiera nella città di Bucha vicino a Kiev, accusando la Russia di aver massacrato civili. Mosca ha chiesto un'indagine imparziale e ha sottolineato che tutte le truppe russe si erano completamente ritirate da Bucha il 30 marzo, aggiungendo che le forze ucraine stavano bombardando la città tutto il giorno. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha criticato le affermazioni ucraine di massacri nella città di Izyum nella regione di Kharkov, sottolineando che Kiev sta mentendo nel tentativo di addossare la colpa alla Russia. Venerdì, le autorità ucraine hanno affermato che a Izyum sono stati trovati luoghi di sepoltura di massa dopo il ritiro delle truppe russe, sostenendo che finora erano stati trovati più di 400 corpi. Il ministero della Difesa russo ha più volte avvertito che il regime di Kiev, sostenuto dai media occidentali, sta preparando una provocazione in stile Bucha per accusare la Russia di crimini di guerra. La questione Crimea Peskov ha anche confutato le affermazioni ucraine sulla Crimea, sottolineando che Mosca è pronta a rispondere. La dichiarazione arriva dopo che l'ufficio presidenziale ucraino ha affermato che le persone in varie aree, inclusa la Crimea, dovrebbero accumulare acqua e in generale prepararsi alla "de-occupazione", poiché Kiev ha chiesto ai paesi occidentali missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. La Crimea è rientrata in Russia nel 2014 dopo che un referendum che visto oltre il 96% degli elettori della penisola a favore della riunificazione. In risposta, Kiev ha organizzato un blocco energetico e idrico, cercando di ostacolarne forniture e comunicazioni.

