https://it.sputniknews.com/20220919/biden-ci-schiereremo-con-taiwan-in-caso-di-conflitto-con-la-cina-16490740.html

Biden: ci schiereremo con Taiwan in caso di conflitto con la Cina

Biden: ci schiereremo con Taiwan in caso di conflitto con la Cina

Washington difenderà Taiwan in caso di conflitto militare tra l'isola e la Cina, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. 19.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-19T09:54+0200

2022-09-19T09:54+0200

2022-09-19T09:54+0200

usa

cina

taiwan

joe biden

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15264268_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_8573b799da0aa261c1d72afb271af06d.jpg

Washington difenderà Taiwan in caso di conflitto militare tra l'isola e la Cina, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un'intervista alla televisione CBS, chiarendo tuttavia, che gli Stati Uniti continuano a riconoscere l'integrità territoriale della Cina. "Siamo d'accordo con ciò che abbiamo firmato molti anni fa. Sia per quanto riguarda la politica "una Cina" che per il fatto che Taiwan prenda le proprie decisioni di sovranità. Non incoraggiamo Taiwan a diventare indipendente dalla Cina, nonostante la cooperazione con l'isola", ha affermato Biden, il quale ha però anche messo in guardia dall’eventualità di un attacco da parte della Cina, che vedrebbe schierati gli Stati Uniti dalla parte dell’isola. La situazione intorno a Taiwan è peggiorata ad agosto dopo che Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha visitato Taipei. In risposta, Pechino ha lanciato esercitazioni militari su larga scala al largo delle coste dell'isola che ritiene sua provincia, ha imposto sanzioni a due fondazioni taiwanesi, la stessa Pelosi e i suoi parenti, e ha adottato altre misure dissuasive. Il ministero cinese degli Affari esteri ha attribuito la responsabilità di tutte le conseguenze negative su Washington e Taipei.

usa

cina

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cina, taiwan, joe biden, mondo, politica