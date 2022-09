https://it.sputniknews.com/20220918/scholz-ha-sottolineato-limportanza-del-dialogo-con-putin---16490286.html

Scholz ha sottolineato l'importanza del dialogo con Putin

Putin e Scholz hanno avuto una conversazione telefonica il 13 settembre per discutere della situazione in Ucraina."Il tono (della conversazione - ndr) rimane sempre amichevole, nonostante i diversi e talvolta molto diversi punti di vista sulla questione, che sono stati chiaramente espressi, anche da parte mia. Penso che sia importante dialogare, ma in parte del processo è anche non avere illusioni", ha detto Scholz a Deutschlandfunk. A seguito di precedenti conversazioni con il presidente della Federazione Russa, Scholz ha notato alcuni "progressi", ma ha affermato di non vedere la disponibilità di Mosca per i negoziati.

