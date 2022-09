https://it.sputniknews.com/20220918/russia-auspica-che-tutti-i-membri-delegazione-allassemblea-generale-onu-ricevera-visti-usa-16486532.html

Assemblea Generale ONU, la Russia auspica che gli USA diano i visti a tutta la delegazione

Assemblea Generale ONU, la Russia auspica che gli USA diano i visti a tutta la delegazione

18.09.2022

2022-09-18T10:05+0200

2022-09-18T10:05+0200

2022-09-18T13:54+0200

La settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite si terrà dal 20 al 26 settembre a New York."Se parliamo esclusivamente della delegazione del ministro degli Affari esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, per la settimana di alto livello della sessione, ci sono alcuni progressi: parte della delegazione, compreso il ministro, ha già ottenuto i visti. Auspichiamo che tutti gli altri membri li ricevano", ha affermato Polyansky."Sebbene il fatto stesso di rilasciare i visti letteralmente pochi giorni prima della visita sia una situazione senza precedenti, che complica notevolmente la soluzione di problemi organizzativi e logistici", ha aggiunto.In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva affermato che molti membri della delegazione russa non hanno ancora ottenuto il visto per partecipare alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

