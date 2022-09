https://it.sputniknews.com/20220918/moldova-circa-45mila-manifestanti-rivendicano-le-dimissioni-del-governo-nel-centro-di-chisinau-16489005.html

Moldova, circa 45mila manifestanti chiedono le dimissioni del governo nel centro di Chisinau

Circa 45mila persone si sono radunate nella capitale della Moldova per chiedere le dimissioni di presidente, governo e parlamento, ci sarebbero stati più... 18.09.2022, Sputnik Italia

Domenica, il partito di opposizione Shor ha organizzato una manifestazione di protesta nel centro di Chisinau per rivendicare le dimissioni del presidente Maia Sandu e chiedere elezioni parlamentari anticipate. Gli organizzatori hanno annunciato la loro intenzione di allestire tende e rendere la manifestazione permanente."Il numero dichiarato dei partecipanti era di circa 50.000 partecipanti, secondo le informazioni a disposizione, in questo momento, abbiamo 44.720 persone. Voglio dire che molti autobus sono stati fermati, sono stati rimandati indietro, la polizia ha cercato di impedirci di svolgere il nostro evento", ha affermato a Sputnik uno degli organizzatori, presidente onorario del partito Shor Valery Klimenko.Il presidente onorario di Shor ha dichiarato che l'obiettivo dei manifestanti sono le dimissioni di presidente, governo e parlamento, nonché elezioni anticipate affinché il nuovo governo si occupi di dei problemi del popolo.Il traffico lungo le strade dove si trovano il parlamento del Paese e il palazzo presidenziale è stato bloccato. La polizia sta monitorando la situazione, senza interferire con le azioni dei manifestanti. I manifestanti con bandiere moldave intonano richieste di elezioni anticipate e dimissioni di Sandu, gli slogan "Abbasso il governo", "Cambia Sandu con legna da ardere", "No alla persecuzione politica dell'opposizione", "Vogliamo vivere", "Non distruggete il Paese".

