https://it.sputniknews.com/20220918/la-commissione-europea-propone-di-sospendere-stanziamento-di-fondi-dal-budget-dellue-allungheria--16487710.html

La Commissione europea propone di sospendere stanziamento di fondi dal budget dell'UE all'Ungheria

La Commissione europea propone di sospendere stanziamento di fondi dal budget dell'UE all'Ungheria

La Commissione europea propone di congelare parte dei fondi europei di coesione allocati all'Ungheria e la decisione sarà presa dal Consiglio dell'UE, ha... 18.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-18T23:16+0200

2022-09-18T23:16+0200

2022-09-18T23:16+0200

ue

ungheria

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/50/71/507132_0:241:4662:2863_1920x0_80_0_0_2beb6b5677df5b7ae7743895ad8b1175.jpg

Come specificato nel comunicato della Commissione questa misura, proposta per l'approvazione dal Consiglio UE, dovrebbe "garantire la protezione del bilancio UE e degli interessi finanziari UE dalle violazioni dello Stato di diritto in Ungheria".“La Commissione propone di sospendere il 65% dei fondi destinati a tre programmi operativi dei fondi di Coesione diretti all'Ungheria”, ha affermato Hahn.Ciò potrebbe corrispondere a circa 7,5 miliardi di euro di finanziamenti dal budget dell'Unione Europea, ha aggiunto.Il budget annuale dell'Unione Europea è redatto tenendo conto dei parametri di spesa e degli impegni assunti sulle spese.Il Consiglio deve decidere entro un mese, a maggioranza qualificata, se la proposta della Commissione possa essere approvata. Tale periodo può essere prorogato di un massimo di due mesi in circostanze eccezionali.

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ungheria, politica, economia