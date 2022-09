https://it.sputniknews.com/20220918/delegazione-nasa-a-baikonur-per-il-lancio-dellastronauta-rubio-a-bordo-di-un-razzo-soyuz--16487938.html

Delegazione NASA a Baikonur per il lancio dell'astronauta Rubio a bordo di un razzo Soyuz

"La delegazione statunitense è arrivata a Baikonur per partecipare alle attività per il primo volo incrociato sulla navicella spaziale Soyuz: si tratta di rappresentanti della NASA e parenti dell'astronauta Frank Rubio", ha affermato il servizio stampa dell’agenzia spaziale russa.Il 18 settembre i membri della delegazione erano presenti al trasferimento del razzo vettore Soyuz-2.1a al complesso di lancio.Il primo lancio nell'ambito dell'accordo tra Roscosmos e la NASA sui voli incrociati di cosmonauti russi e astronauti americani avrà luogo il 21 settembre. Il razzo Soyuz-2.1a lancerà la navicella spaziale Soyuz MS-22 verso la Stazione Spaziale Internazionale, il cui equipaggio comprende i cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, nonché l'americano Frank Rubio.Il 3 ottobre è previsto un volo per la stazione della navicella americana Crew Dragon. Trasporterà sulla ISS gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Cassada, l'astronauta giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina. Finora, l'accordo prevede altri due voli di veicoli spaziali russi e americani con equipaggi internazionali nel 2023 e nel 2024

