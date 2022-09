Scholz: la Germania sostiene Kiev ma non vuole un'escalation NATO-Russia

https://it.sputniknews.com/20220917/scholz-la-germania-sostiene-kiev-ma-non-vuole-unescalation-nato-russia-16484856.html

Berlino sosterrà Kiev, ma non prenderà provvedimenti che porterebbero a una maggiore tensione nelle relazioni tra l'Alleanza del Nord Atlantico e Mosca, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista a Deutschlandfunk. "Abbiamo sostenuto l'Ucraina, continueremo a farlo... inclusa la fornitura di armi. E allo stesso tempo, il nostro obiettivo rimane quello di fare in modo che non ci sia escalation tra Russia e NATO", ha affermato il cancelliere tedesco.Scholz ha aggiunto che le decisioni sulla fornitura di armi pesanti a Kiev dovrebbero essere prese insieme da tutti i partner."Per noi, il principio rilevante è: nessuna azione da sola", - ha detto Scholz.L'ultimo pacchetto di aiuti militari annunciato dal Ministero della Difesa tedesco questa settimana è stato limitato a due sistemi missilistici a lancio multiplo MARS II e 50 veicoli corazzati Dingo.

