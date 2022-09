https://it.sputniknews.com/20220917/revoca-embargo-usa-ad-armi-per-cipro-esulta-la-grecia-16484278.html

"Applaudo ed esprimo la mia particolare soddisfazione per la decisione del Segretario di Stato americano Anthony Blinken, di revocare completamente l'embargo sulle armi degli Stati Uniti a Cipro. Considero questa decisione una pietra miliare politica tra la Repubblica di Cipro e gli Stati Uniti d'America", ha twittato Dendias stamane. Dendias ha aggiunto che gli Stati Uniti e la Grecia, insieme a Cipro, continueranno a lavorare per garantire sicurezza e stabilità nel Mediterraneo orientale. In precedenza, il segretario di Stato Anthony Blinken, aveva concluso che Cipro aveva soddisfatto tutte le condizioni per poter acquistare prodotti militari statunitensi nell'esercizio 2023. Due regolamenti statunitensi vietavano l'esportazione, la riesportazione e il trasferimento di materiale per la difesa a Cipro senza la verifica annuale del rispetto di tutta una serie di requisiti da parte della nazione insulare, tra cui la lotta al riciclaggio di denaro e il rifiuto di consentire alle navi da guerra russe di entrare nei suoi porti per manutenzione e rifornimento di carburante. Il ministero degli Esteri turco ha condannato la decisione statunitense di revocare l'embargo sulle armi nei confronti della comunità greca di Cipro, sottolineando che danneggia la pace e la stabilità nel Mediterraneo orientale.

