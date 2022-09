https://it.sputniknews.com/20220917/presidente-sudafrica-il-nuovo-progetto-sanzioni-usa-alla-russia-rischia-di-punire-lafrica-16483908.html

Presidente Sudafrica: "Il nuovo progetto sanzioni USA alla Russia rischia di punire l'Africa"

Presidente Sudafrica: “Il nuovo progetto sanzioni USA alla Russia rischia di punire l’Africa”

17.09.2022

2022-09-17T14:15+0200

2022-09-17T14:15+0200

2022-09-17T14:15+0200

"Se il disegno di legge contro le attività maligne della Russia [in Africa] dovesse diventare una legge statunitense, potrebbe avere la conseguenza non intenzionale di punire il continente africano per gli sforzi volti a promuovere lo sviluppo e la crescita", ha affermato ieri Ramaphosa.Il ‘Countering Malign Russian Activities in Africa Act’ punirebbe i governi africani che sostengono le cosiddette "attività maligne" della Russia nel continente. Il disegno di legge è passato alla Camera dei Rappresentanti ad aprile ed è ora all'esame del Senato.Ramaphosa ha visitato Washington venerdì per un incontro bilaterale con Biden alla Casa Bianca.I due leader hanno discusso di investimenti, infrastrutture, clima ed energia, salute, oltre a discutere di diverse sfide regionali e globali urgenti, come la situazione in Ucraina, secondo un alto funzionario dell'amministrazione Biden.

