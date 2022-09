https://it.sputniknews.com/20220917/nancy-pelosi-attesa-in-visita-in-armenia-16484778.html

Nancy Pelosi attesa in visita in Armenia

La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi discuterà le relazioni bilaterali con la leadership armena a Yerevan. 17.09.2022

2022-09-17T17:45+0200

2022-09-17T17:45+0200

2022-09-17T18:13+0200

Durante la sua visita a Yerevan, il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi discuterà delle relazioni bilaterali e della situazione della sicurezza con la leadership dell'Armenia, ha riferito il servizio stampa dell'ambasciata americana. "Durante la visita, dal 17 al 19 settembre, il presidente della Camera dei rappresentanti incontrerà il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell'Assemblea nazionale Alen Simonyan e altri alti funzionari per discutere delle relazioni armeno-americane e dell'attuale situazione in materia di sicurezza", afferma la pagina sui social media della missione diplomatica statunitense in Armenia. Nel programma della visita di Pelosi a Yerevan ci sono anche una conferenza stampa, la deposizione di una corona di fiori al memoriale delle vittime del genocidio armeno ed un discorso al Cafesjan Center for the Arts. La delegazione comprende il presidente della commissione per l'energia e gli affari commerciali della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Frank Palone e membri della Camera di Rappresentanti Anna Eshu e Jackie Spier".

