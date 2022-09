https://it.sputniknews.com/20220917/il-louvre-e-la-reggia-di-versailles-spegneranno-le-luci-un-po-prima-per-risparmiare-16485360.html

Il Louvre e la Reggia di Versailles spegneranno le luci un po’ prima per risparmiare

Le autorità riconoscono che le misure sono "simboliche", ma servono a sensibilizzare la popolazione. 17.09.2022, Sputnik Italia

La facciata della Reggia di Versailles e la piramide del Louvre saranno spente un po’ prima per risparmiare energia, anche se queste misure sono puramente simboliche, ha affermato stamane la ministro della Cultura francese Rima Abdul-Malak, durante un'intervista al canale France 2. "Spegneremo la piramide del Louvre prima, già a partire da stasera. Invece di spegnerla all'una di notte, il Louvre la spegnerà alle 23... Spegneremo anche la facciata della Reggia di Versailles alle 22 in punto invece delle 23 dalla prossima settimana”, ha detto. La Malak ha per altro ammesso che si tratta di misure puramente simboliche e insufficienti, ma che l’importante in questa fase è sensibilizzare i cittadini e dare il buon esempio verso la transizione ecologica.In precedenza, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha affermato che l'illuminazione di alcuni edifici amministrativi della capitale smetterà di funzionare dopo le 22:00 per risparmiare energia.Quest'estate, il governo francese ha lanciato un programma di "sobrietà energetica" con l'obiettivo di ridurre il consumo di elettricità del 10% per evitare carenze nel prossimo inverno. Recentemente, a causa dell'aumento delle bollette energetiche nella metropoli, circa 30 piscine hanno smesso di funzionare, tra cui il Pailleron, il più grande complesso sportivo di Parigi.

