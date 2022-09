https://it.sputniknews.com/20220917/esercito-russo-respinge-attacco-su-kherson-nuove-perdite-ucraine-120-soldati-7-tank-e-13-blindati-16484173.html

Esercito russo respinge attacco su Kherson, nuove perdite ucraine: 120 soldati, 7 tank e 13 blindati

Il ministero della Difesa russo comunica del fallimento del tentativo di offensiva delle forze armate ucraine vicino a Kherson. 17.09.2022, Sputnik Italia

L'esercito ucraino ha perso oltre 120 unità mentre cercava di avanzare nella regione di Kherson, ha comunicato alla stampa il ​​ministero della Difesa russo. Secondo il dipartimento, le forze armate ucraine hanno lanciato un'offensiva vicino al villaggio di Pravdino con due compagnie, supportate da nove carri armati e 16 veicoli corazzati da combattimento della 28a brigata meccanizzata, ma non hanno avuto successo. "Nel corso delle ostilità, le forze armate russe hanno distrutto più di 120 militari ucraini, sette carri armati e 13 veicoli da combattimento di fanteria in poche ore", afferma il rapporto. Inoltre, aggiunge il Ministero della Difesa russo, l'esercito russo ha lanciato attacchi di precisione sulle posizioni della 46a brigata di aeromobile delle forze armate ucraine nelle aree dei villaggi di Bereznegovatoe e Velikoye Artakovo nella regione di Nikolaev e la 24a brigata meccanizzata brigata vicino a Bezymenny nella regione di Kherson. Le perdite riportate dagli ucraini ammontano a più di 140 persone uccise e ferite, cinque carri armati e 14 pezzi di equipaggiamento militare. Nella regione di Kharkov, più di 50 nazionalisti del Kraken, la 92a brigata meccanizzata e l'81a aeromobile e una decina di equipaggiamenti sono stati distrutti da attacchi missilistici. Sul territorio della DPR, la 58a e la 93a fanteria motorizzata e la 53a brigata meccanizzata hanno perso più di 230 militari, dieci carri armati e 23 veicoli corazzati da combattimento. In un giorno, l'aviazione tattica e operativa, le forze missilistiche e l'artiglieria hanno distrutto cinque posti di comando delle forze armate ucraine, 53 unità di artiglieria e quattro depositi militari nelle regioni di Kharkov e Zaporozhye e sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. Le forze di difesa aerea, a loro volta, hanno abbattuto otto droni ucraini e intercettato 25 missili HIMARS.

