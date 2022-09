Per Orban "propaganda" il voto dell'Europarlamento contro l'Ungheria

"Per quanto riguarda la decisione del Parlamento europeo, la trovo buffa. Ci ridiamo solo perché siamo già stufi, è una barzelletta noiosa, adottano una risoluzione che condanna l'Ungheria per la terza o quarta volta al Parlamento europeo ... All'inizio pensavamo che fosse importante, ma ora lo prendiamo solo come uno scherzo... Per quanto riguarda la qualità del documento adottato, lo prendiamo semplicemente come propaganda politica o un opuscolo", ha detto Orban a un conferenza stampa con il presidente serbo Aleksandar Vucic.