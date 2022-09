https://it.sputniknews.com/20220916/parlamento-kazako-da-lok-per-emendamenti-su-mandato-presidenziale-e-cambio-nome-della-capitale-16480534.html

Parlamento kazako dà l'OK per emendamenti su mandato presidenziale e cambio nome della capitale

Il disegno di legge deve ora essere firmato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev.Il presidente del Kazakistan è attualmente eletto per un mandato di cinque anni. La stessa persona non può essere eletta presidente della Repubblica più di due volte di seguito.Il 1° settembre il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha proposto di limitare la durata del mandato presidenziale nel Paese a sette anni senza diritto di ricandidarsi. Questa proposta viene esaminata dagli organi governativi.Tokayev ha firmato a maggio un decreto che prevedeva il referendum sugli emendamenti costituzionali per i primi di giugno. Oltre il 77% degli elettori ha sostenuto le riforme politiche per trasformare il Kazakistan da Repubblica superpresidenziale a presidenziale e rafforzare il ruolo del parlamento del Paese.

