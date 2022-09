https://it.sputniknews.com/20220916/linflazione-annuale-delleurozona-ha-raggiunto-i-nuovi-massimi-16481309.html

L'inflazione annuale dell'Eurozona ha raggiunto i nuovi massimi

L'inflazione annua in 19 paesi dell'Eurozona, secondo la stima finale, è accelerata a un record del 9,1% ad agosto dall'8,9% del mese prima

economia

ue

Il tasso d’inflazione di agosto reso noto da Eurostat equivale alle previsioni degli analisti intervistati dal portale DailyFX e le stime preliminari.Pertanto, si conferma che l'inflazione nell'area dell'euro ha nuovamente raggiunto i massimi storici.Un anno prima, l'inflazione annuale nella zona euro era del 3%. Solo ad agosto di quest'anno i prezzi al consumo nell'area dell'euro, secondo la stima finale, sono aumentati dello 0,6%, mentre la crescita prevista era dello 0,5%. L'inflazione core su base annuale è accelerata al 4,3% dal 4% del mese precedente.L'inflazione nell'UE è accelerata ad agosto al 10,1% dal 9,8% in termini annuali. Un anno prima, la cifra era del 3,2%. Solo nel mese di agosto, i prezzi nell'UE sono aumentati dello 0,7%.L'inflazione annuale più alta in agosto è stata registrata in Estonia (25,2%), Lettonia (21,4%) e Lituania (21,1%), la più bassa - in Francia (6,6%), Malta (7%) e in Finlandia (7,9%). I maggiori contributori all'inflazione annua nella zona euro sono stati i prodotti energetici (+3,95 punti percentuali), il cibo, l'alcol e il tabacco (+2,25 punti percentuali), i servizi (1,62 punti percentuali) e i manufatti non energetici (+1,33 punti percentuali).

