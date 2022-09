https://it.sputniknews.com/20220916/circa-300000-tonnellate-di-fertilizzanti-russi-bloccate-nei-porti-europei-a-causa-delle-sanzioni-16480412.html

Circa 300.000 tonnellate di fertilizzanti russi bloccate nei porti europei a causa delle sanzioni

16.09.2022

sanzioni

vasily nebenzya

Circa 300.000 tonnellate di fertilizzanti russi sono rimaste bloccate nei porti europei a causa delle sanzioni occidentali, ha affermato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.Quest'anno, con le nuove sanzioni e l'interruzione delle catene di approvvigionamento, la situazione è peggiorata ulteriormente, ha osservato. Inoltre, Nebenzya ha sottolineato che i produttori russi sono disposto a trasferire gratuitamente questi prodotti, che non riescono a esportare, nei Paesi in via di sviluppo.

sanzioni, vasily nebenzya