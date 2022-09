https://it.sputniknews.com/20220915/vucic-mette-in-guardia-sul-peggior-inverno-dopo-il-1945-16475654.html

Vucic mette in guardia sul "peggior inverno" dopo il 1945

Vucic mette in guardia sul "peggior inverno" dopo il 1945

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato in una riunione straordinaria del parlamento che il Paese, come l'intera Europa, dovrà affrontare l'inverno... 15.09.2022, Sputnik Italia

Il capo di stato ha partecipato per due giorni a una riunione speciale dell'Assemblea (parlamento) della Serbia, dedicata alla situazione in Kosovo e ai negoziati tra Belgrado e Pristina, alla luce delle crescenti pressioni dell'Occidente, delle richieste a Belgrado di concessioni e pressioni per il riconoscimento dell'autoproclamata repubblica. Martedì, il presidente della Serbia ha trascorso circa 11 ore nei dibattiti in Parlamento, mercoledì - quasi 14 ore."Non riconosceremo in nessun modo, direttamente o indirettamente, l'indipendenza del Kosovo, e questo non è un tipo di coraggio speciale. Ma ci avete parlato di questo, cosa accadrà, quindi è utile che la gente ascolti. È anche importante sapere che tutto ciò che è stato detto qui è una fontana di desideri, è così lontano dalla realtà, da ciò che pensano e desiderano gli albanesi e ancora più da ciò che vogliono i nostri partner europei e occidentali", ha detto Vucic ai deputati nel suo discorso conclusivo. Ha specificato che 663 milioni di metri cubi di gas sono stati riservati nel deposito sotterraneo serbo di gas Banatski Dvor e negli impianti di stoccaggio in Ungheria, "che dovrebbero bastare per due mesi" in Serbia, nell'ambito dei preparativi per l'inverno.Al termine della riunione, la maggioranza dei deputati dell'Assemblea ha votato per un rapporto di discussione di due giorni sull'andamento dei negoziati tra Belgrado e Pristina e sulla situazione in Kosovo nel periodo dal 15 giugno 2021 al 1° settembre, 2022. 148 deputati hanno votato a favore, 57 contrari, due dei 207 presenti su un totale di 250 parlamentari non hanno votato.

