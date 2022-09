Vicepremier russo chiede all'Europa di pensare alle persone

"Ci aspettiamo sempre una posizione ragionevole, perché, dopotutto, i politici che ora sono al potere nell'Unione Europea, dovrebbero pensare prima di tutto a chi ci vive, non a come interferire nei processi di mercato", ha detto ai giornalisti rispondendo alla domanda se sia possibile aspettarsi da Bruxelles una posizione più appropriata in campo energetico con l'inizio dell'inverno.