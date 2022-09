https://it.sputniknews.com/20220915/putin-lavori-sul-nuovo-accordo-di-cooperazione-tra-russia-e-iran-stanno-per-concludersi-16476864.html

Putin: lavori sul nuovo accordo di cooperazione tra Russia e Iran stanno per concludersi

Putin: lavori sul nuovo accordo di cooperazione tra Russia e Iran stanno per concludersi

I lavori sul nuovo grande trattato tra Russia e Iran sono nella fase finale, ha anticipato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il suo omologo... 15.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-15T14:06+0200

2022-09-15T14:06+0200

2022-09-15T14:06+0200

russia

iran

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/16476844_0:163:2913:1803_1920x0_80_0_0_22b686112dc01e9196e2d81e41f468f1.jpg

Il capo di stato russo ha osservato che questo documento segnerà il passaggio delle relazioni tra i due Paesi al livello di partenariato strategico.Putin ha affermato che le relazioni tra Russia e Iran si stanno sviluppando in vari settori."Le relazioni tra Russia e Iran si stanno sviluppando su tutti i vettori che si sono formati per molti anni precedenti. Gli scambi commerciali sono aumentati dell'81% l'anno scorso e nei primi cinque mesi di quest'anno di un altro 30%", ha dichiarato Putin.Ha ricordato che ad agosto da Baikonur è stato lanciato il satellite di telerilevamento Khayyam, costruito in Russia per ordine dell'Iran.Inoltre, la prossima settimana una delegazione di affari, che includerà rappresentanti di circa 80 aziende visiterà la Repubblica islamica.A sua volta, Raisi ha ringraziato Mosca per aver sostenuto Teheran nell'adesione all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).Raisi ha dichiarato che Teheran e Mosca sono legati da un rapporto di carattere strategico e ha sottolineato che la serietà dell’Iran riguardo l’impegno per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.“La cooperazione si svilupperà nei settori di politica, economia e commercio, nonché in quello spaziale”, ha specificato il presidente iraniano.

russia

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, iran, politica