https://it.sputniknews.com/20220915/putin-e-arrivato-a-samarcanda-per-partecipare-al-vertice-sco-16475522.html

Putin è arrivato a Samarcanda per partecipare al vertice SCO

Putin è arrivato a Samarcanda per partecipare al vertice SCO

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarcanda per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). Ai margini del summit... 15.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-15T07:58+0200

2022-09-15T07:58+0200

2022-09-15T07:58+0200

russia

sco

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/16442236_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4272e318852fe289eecd18477d62e787.jpg

Il vertice si svolgerà dal 15 al 16 settembre. Come previsto, all'incontro sarà discussa un'ampia gamma di argomenti: rafforzare il potenziale dell'organizzazione nel campo della sicurezza e della stabilità, rafforzare i legami economici, sviluppare la interconnettività dei trasporti, rafforzare la dimensione culturale e umanitaria della SCO. Putin parlerà anche con i colleghi da Cina, Iran, Pakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Mongolia e Turchia. In particolare, come ha affermato a RIA Novosti una fonte diplomatica ad Ankara, discuterà delle forniture di gas russo con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nonché dei dettagli di pagamento parziale per l'acquisto di carburante in rubli e lire.La SCO è un'organizzazione internazionale fondata nel 2001. Ad essa partecipano India, Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Pakistan e Uzbekistan. Paesi osservatori sono: Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia, paesi partner: Azerbaigian, Armenia, Cambogia, Nepal, Turchia e Sri Lanka.Al vertice SCO di Dushanbe nel settembre 2021 è stata avviata la procedura per l'ammissione dell'Iran nell'organizzazione e la concessione dello status di partner di dialogo a Egitto, Qatar e Arabia Saudita. Quest'anno, la Bielorussia ha ufficialmente presentato domanda per entrare a far parte della SCO come membro a pieno titolo.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, sco, vladimir putin