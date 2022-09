Mosca esorta ONU a esercitare propria autorità su Kiev per scongiurare una catastrofe

https://it.sputniknews.com/20220915/mosca-esorta-onu-a-esercitare-propria-autorita-su-kiev-per-scongiurare-una-catastrofe-16477752.html

Mosca esorta le Nazioni Unite e il CICR a esercitare propria autorità su Kiev al fine di prevenire gravi conseguenze umanitarie per i civili per via delle... 15.09.2022, Sputnik Italia

Zakharova ha affermato che Kiev viola i suoi obblighi sulle mine antiuomo: in numerosi centri abitati del Donbass è stata registrata la presenza di tali mine, in particolare i Lepestok "petali", in luoghi in cui si recano grandi numeri di civili."Esortiamo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti a esercitare autorità su Kiev al fine di adottare misure efficaci per prevenire gravi conseguenze umanitarie per la popolazione civile", ha detto Zakharova durante un briefing.

