https://it.sputniknews.com/20220915/compagnie-energetiche-americane-tradiscono-nessun-aiuto-extra-in-europa-se-mancano-gas-e-petrolio-16480087.html

Compagnie energetiche americane tradiscono: nessun aiuto extra in Europa se mancano gas e petrolio

Compagnie energetiche americane tradiscono: nessun aiuto extra in Europa se mancano gas e petrolio

Europa gelata dalle compagnie energetiche americane: nessun salvataggio se deficit di gas e petrolio in inverno. 15.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-15T18:35+0200

2022-09-15T18:35+0200

2022-09-15T18:35+0200

energia

financial times

gas

petrolio

usa

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/330/11/3301181_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_8dccd1f9568e82af587a51b6701def99.jpg

Secondo il Financial Times, l'industria americana dello shale (scisto) avverte che non potrà salvare l'Europa aumentando le forniture di petrolio e gas questo inverno. Ma le brutte notizie per l'Europa e per i consumatori di petrolio non finiscono qui: l'indebolimento dei mercati petroliferi delle ultime settimane potrebbe terminare quando l’embargo della Ue sulle vendite russe entrerà in vigore alla fine di quest'anno.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

energia, financial times, gas, petrolio, usa, unione europea