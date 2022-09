https://it.sputniknews.com/20220914/polacchi-vanno-in-repubblica-ceca-per-acquistare-il-carbone-16475365.html

Polacchi vanno in Repubblica Ceca per acquistare il carbone

Secondo quanto riportato dalla stazione radio polacca RMF FM, le lunghe code per comprare il carbone da riscaldamento in Polonia stanno costringendo i... 14.09.2022, Sputnik Italia

Secondo la stazione radiofonica, il carbone nella Repubblica Ceca è costoso come in Polonia. Nei magazzini, si pagano da 3,5 a 3,8 mila zloty (740-790 euro) per tonnellata. Nei magazzini cechi non ci sono limiti per l’aquisto, ma l'acquirente stesso deve garantire il trasporto del carbone e pagarlo. In casi eccezionali, con un grosso acquisto, si può ottenere la consegna gratuita, ma solo nel raggio di 30 km.Ad aprile, la Polonia ha bandito completamente l'importazione di carbone dalla Russia, il che ha avuto un impatto drammatico sulla disponibilità del carbone sul mercato e sul suo prezzo. Il costo di una tonnellata di carbone da fornitori privati ​​supera i 3.000 zloty (circa 635 euro).Il Ministero del clima e dell'ambiente della Polonia nella situazione attuale all'inizio di luglio ha annullato per 60 giorni i requisiti per la qualità del carbone utilizzato per il riscaldamento.

