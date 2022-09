https://it.sputniknews.com/20220914/mosca-esorta-a-pubblicare-i-dati-sulla-ridistribuzione-del-grano-ucraino-16472847.html

Mosca esorta a pubblicare i dati sulla ridistribuzione del grano ucraino

L'Occidente dovrebbe pubblicare i dati sulla distribuzione del grano ucraino, è l'unico modo per essere riabilitati, ha affermato la portavoce del ministero... 14.09.2022, Sputnik Italia

I rappresentanti ufficiali russi avevano osservato che la maggior parte del grano ucraino nell'ambito dell'"accordo sul grano" è stata consegnata all'Unione europea e non ai paesi dell'Asia e dell'Africa."L'unico modo per loro di essere riabilitati è pubblicare una tabella della partenza della nave e della consegna alla città corrispondente, proprio come sul sito dell'ONU. Ecco, la stessa tabella della distribuzione secondaria di questo grano, se, come hanno iniziato a cercare giustificazioni, attraverso i paesi è più conveniente per l'UE fornire grano ai paesi dell'Asia e dell'Africa, e quindi alla fine lo hanno portato lì", ha dichiarato Zakharova alla radio Sputnik.Zakharova ha anche pubblicato sul suo canale Telegram elenchi tratti dal sito web delle Nazioni Unite di 122 navi che, nell'ambito dell’"accordo sul grano", hanno lasciato i porti ucraini con cibo finora. Dagli elenchi emerge che un numero significativo di navi è andato nei paesi dell'Europa occidentale: Spagna, Italia e Grecia.

