L'aumento dei prezzi dell'energia costerà alla Francia 16 miliardi di euro nel 2023

L'aumento dei prezzi dell'energia costerà alla Francia 16 miliardi di euro nel 2023

14.09.2022

Ad affermarlo mercoledì è il ministro dell'Economia e delle finanze Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa.In precedenza, il primo ministro Elisabeth Born aveva affermato che il governo francese avrebbe adottato misure per mantenere gli aumenti dei prezzi di gas ed elettricità al 15% nel 2023.Il governo francese mercoledì ha annunciato nuove misure per combattere l'aumento dei prezzi dell'energia, dopo la fine delle misure adottate quest'anno per limitare gli aumenti dei prezzi di gas ed elettricità al 4% fino alla fine di dicembre 2022.

