https://it.sputniknews.com/20220914/la-pandemia-di-coronavirus-sta-per-finire---direttore-oms-16474874.html

La pandemia di coronavirus sta per finire - direttore Oms

La pandemia di coronavirus sta per finire - direttore Oms

La fine della pandemia di Covid è vicina, è sicuro il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 14.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-14T16:01+0200

2022-09-14T16:01+0200

2022-09-14T16:01+0200

oms

organizzazione mondiale della sanità

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/9575695_0:29:3047:1743_1920x0_80_0_0_f213381bfe599f83dd3489be9b2ed8c3.jpg

La fine della pandemia di COVID-19 è vicina, il mondo non è mai stato in una posizione così buona per sconfiggerla, ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Ha esortato tutti i Paesi a investire nella vaccinazione dei gruppi più a rischio, compresi gli operatori sanitari e gli anziani, per raggiungere l'obiettivo della copertura vaccinale del 70%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

oms, organizzazione mondiale della sanità, coronavirus nel mondo