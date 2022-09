https://it.sputniknews.com/20220914/inverni-non-facili-per-i-cittadini-europei-16474735.html

Inverni non facili per i cittadini europei

14.09.2022

Nella Ue i prossimi inverni saranno duri, dice il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia per gli eventi in Ucraina, provocando forti rialzi del costo dell'elettricità, dei carburanti e dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin ha precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo il presidente russo, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

