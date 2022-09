https://it.sputniknews.com/20220914/forze-russe-hanno-distrutto-4-depositi-di-armi-missilistiche-e-di-artiglieria-dellesercito-ucraino-16474546.html

Forze russe hanno distrutto 4 depositi di armi missilistiche e di artiglieria dell'esercito ucraino

L'aeronautica, le forze missilistiche e l'artiglieria della Russia hanno distrutto un lanciarazza Uragan ucraino vicino a Krasny Liman, nella DPR, una stazione... 14.09.2022, Sputnik Italia

"L'aviazione tattica operativa e dell'esercito, le forze missilistiche e l'artiglieria hanno effettuato attacchi contro posizioni di combattimento e punti di dispiegamento temporaneo della 25a brigata aviotrasportata, del 9° reggimento della Guardia nazionale, della 56a e 61a brigata di fanteria motorizzata delle forze armate dell'Ucraina, della 103a brigata difesa territoriale, la formazione nazionalista "Kraken" nelle aree di Zoryanoe, Nikolaevka, Krivaya Luka e Raj-Aleksandrovka della Repubblica popolare di Donetsk, Kamyshevakha della regione di Zaporozhye e Ternovka nella regione di Nikolaev", si legge in un comunicato del dicastero militare russo.Inoltre, secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, quattro depositi di armi missilistiche e di artiglieria sono stati distrutti nelle aree di Seversk e Raygorodok nella Repubblica popolare di Donetsk, nelle città di Kharkov e Izyum nella regione di Kharkov."Nell'area della località di Krasny Liman della Repubblica popolare di Donetsk è stato distrutto un veicolo da combattimento ucraino del sistema di lancio multiplo di razzi Uragan. Nelle aree di Lepetykha e Lozovoye della regione di Nikolaev, un radar controbatteria (AN / TPQ-64) e un radar per l'illuminazione e la guida del sistema missilistico antiaereo ucraino S-300", ha aggiunto il ministero.

