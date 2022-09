https://it.sputniknews.com/20220914/forze-armate-ucraine-hanno-sparato-oltre-40-razzi-contro-cinque-citta-della-dpr-16472633.html

Forze Armate ucraine hanno sparato oltre 40 razzi contro cinque città della DPR

Nella notte tra martedì e mercoledì, le truppe ucraine hanno bombardato cinque città della DPR, compresa la capitale, sparando più di 40 razzi, tra cui calibro... 14.09.2022, Sputnik Italia

"E' stato registrato un bombardamento da parte delle formazioni armate dell'Ucraina nella direzione: 00.06 (23.06, ora italiana) - la località di Netaylovo - la città di Donetsk (distretto Kievsky): sono stati sparati 8 proiettili di calibro 155 mm", ha riportato il canale Telegram dell'ufficio di rappresentanza.Inoltre, alle 01:35 e alle 23:30, le truppe ucraine hanno sparato 6 proiettili con un calibro di 152 mm contro il quartiere Petrovsky.Alle 01:00 e alle 06:30 è stata presa di mira Gorlovka, contro la città sono stati sparati 12 proiettili da 152 e 155 millimetri.Secondo l'ufficio, alle 00:37 le truppe ucraine hanno bombardato Yasinovataya, sparando 6 proiettili calibro 152 mm, e alle 00:50 e 00:57 contro Makeevka e Dokuchaevsk sono stati sparati 10 proiettili calibro 155 mm.L’agenzia ha anche riferito che alle 05:00 i militari ucraini hanno sparato 5 proiettili calibro 152 mm nel villaggio di Golmovsky.Gorlovka è situata a 50 chilometri a nord di Donetsk, nella città si trova l'azienda chimica Stirol e le imprese di estrazione del carbone. Gorlovka è uno dei più grandi centri abitati della DPR, è sotto il controllo della Repubblica dal 2014. Prima dell'inizio del conflitto nel Donbass, la popolazione di Gorlovka contava più di 250.000 persone. Gli insediamenti di Zaitsevo e gli insediamenti delle miniere Gagarin e “6/7”, situati in periferia, sono oggetto dei bombardamenti più frequenti in questa zona.Yasinovataya si trova a circa 25 chilometri a nord di Donetsk e ospita la più grande stazione ferroviaria dell'ex Unione Sovietica. A ovest della città, controllata dal DPR dal 2014, in direzione di Avdeevka, esiste da quasi otto anni una linea di contatto con le postazioni di combattimento delle truppe ucraine.Makeevka è una città satellite di Donetsk, adiacente alla capitale della Repubblica Popolare di Donetsk da nord-est.Il villaggio di Golmovsky si trova a 16 chilometri a nord-est di Gorlovka, uno dei più grandi insediamenti della DPR.

