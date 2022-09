Russia e India registrano notevole aumento del volume d'affari nel 2022

https://it.sputniknews.com/20220913/russia-e-india-registrano-notevole-aumento-del-volume-daffari-nel-2022-16471750.html

E' al +120% lo scambio commerciale tra Russia e India nel 2022. 13.09.2022, Sputnik Italia

In crescita le esportazioni russe di petrolio, carbone e fertilizzanti, ha affermato il consigliere del Cremlino per la politica estera Yury Ushakov. Intanto il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) si terrà a Samarcanda dal 15 al 16 settembre. I leader dei due Paesi avranno colloqui a margine del vertice.

