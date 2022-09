https://it.sputniknews.com/20220913/putin-partecipa-al-vertice-csto-sulla-situazione-tra-armenia-e-azerbaigian-16472424.html

Putin partecipa al vertice CSTO sulla situazione tra Armenia e Azerbaigian

Il presidente russo Vladimir Putin partecipa al vertice online dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO). 13.09.2022, Sputnik Italia

Come ha riferito il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ai media russi, "l'evento è iniziato".Questa riunione speciale del Consiglio di Sicurezza Collettivo è stata prontamente convocata su richiesta dell'Armenia, in relazione all'aggravamento della situazione al confine con l'Azerbaigian. L'evento si svolge a porte chiuse.Si presume che, a seguito dei risultati dell'incontro, Yerevan, che quest'anno presiede la CSTO, incaricherà il comitato permanente di informare i giornalisti sul contenuto della discussione e sulle decisioni prese. Non è escluso che anche il Cremlino pubblichi tali informazioni.Intanto, da martedì sera si aggrava la situazione al confine tra Armenia e Azerbaigian. Yerevan parla di un attacco al suo territorio da parte Baku. Nel frattempo, sia l'Armenia che l'Azerbaigian affermano che le tensioni siano provocate dall'altra parte, interessata a far saltare i negoziati sulla sorte del territorio conteso.

