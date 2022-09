https://it.sputniknews.com/20220913/larmenia-si-e-rivolta-alla-russia-per-la-situazione-al-confine-con-lazerbaigian---tv-armena-16469129.html

L'Armenia si è rivolta alla Russia per la situazione al confine con l'Azerbaigian - TV armena

Il Gabinetto dei Ministri dell'Armenia si è già rivolto alla Russia, alla CSTO e al Consiglio di Sicurezza dell'Onu a causa dell'aggravarsi della situazione al... 13.09.2022, Sputnik Italia

armenia

azerbaigian

russia

csto

"Il Gabinetto ha detto a Novosti (programma televisivo) che in relazione all'aggressione al territorio dell'Armenia, il governo ha già fatto appello alla Federazione russa, al Consiglio di sicurezza dell'Onu e alla Csto", si legge nel rapporto. In precedenza, Yerevan ha affermato che l'esercito azerbaigiano ha bombardato il territorio dell'Armenia utilizzando artiglieria e droni, e ha anche intrapreso "azioni per far avanzare posizioni in alcune aree. Di conseguenza, ci sono morti e feriti dalla parte armena, il loro numero è in corso di definizione. Baku ha confermato che l'esercito armeno ha sparato contro le posizioni delle truppe azere al confine, in seguito a uno scontro. Anche il Ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha accusato perdite nei suoi ranghi. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha discusso la situazione al confine in conversazioni telefoniche con i presidenti russo e francese Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, nonché con il segretario di Stato americano Anthony Blinken.

