In Austria presentato il piano di risparmio energetico

In Austria presentato il piano di risparmio energetico

Il ministero del Clima austriaco ha presentato il piano di risparmio di risorse energetiche denominato "Die Mission 11" (La Missione 11). Secondo le autorità... 13.09.2022, Sputnik Italia

"Se tutte le quattro milioni di famiglie si uniscono - ciascuna secondo le proprie capacità, alcune di più, altre meno - possiamo risparmiare circa l'11% del consumo attuale", afferma il ministero del Clima del Paese, citando i risultati di una ricerca dell'Agenzia austriaca per l'energia.Le autorità suggeriscono ai cittadini di diminuire la temperature negli ambienti riscaldati di 1-2 gradi, ciò potrebbe aiutare a risparmiare dal 6 al 12 per cento del consumo energetico. Inoltre, si consiglia di sigillare le finestre e ventilare le stanze, anziché aprire le finestre.Tra le altre raccomandazioni ci sono l'uso di soffioni per la doccia più economici, lavarsi le mani con acqua fredda e usare lampade a LED.Il governo consiglia anche usare mezzi di trasporto pubblici. Per coloro che non ne hanno possibilità esistono altre raccomandazioni:"È possibile risparmiare fino al 15% del consumo di carburante con semplici misure come guidare un po' più lentamente, a basse velocità e guardare avanti, aumentare la marcia anticipatamente, spegnere il motore all'arresto o controllare la pressione dei pneumatici".

