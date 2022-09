https://it.sputniknews.com/20220913/gurman-smista-i-rifiuti-meglio-dei-robot-stranieri-16479107.html

Gurman smista i rifiuti meglio dei robot stranieri

Lo ha affermato l'amministratore delegato Alexander Nevolin della compagnia tecnologica russa Nevlabs, che si occupa dello sviluppo di apparecchiature per lo...

Il robot russo per lo smistamento dei rifiuti Gurman, sviluppato sulla base dell'intelligenza artificiale, smista i rifiuti meglio degli analoghi stranieri e costa la metà, ha affermato Alexander Nevolin, a.d. di Nevlabs, alla mostra WasteEcoExpo di Mosca. Secondo lui, l'azienda si è subito rivolta all'uso dell'intelligenza artificiale. Ha sottolineato che "Gurman" può non solo selezionare le bottiglie in plastica, ma è anche capace di catalogarle in dettaglio.

