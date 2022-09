https://it.sputniknews.com/20220913/aereo-cinese-c919-ricevera-il-certificato-di-aeronavigabilita-la-prossima-settimana-16472193.html

Aereo cinese C919 riceverà il certificato di aeronavigabilità la prossima settimana

Secondo quanto riferito, due C919 sono arrivati ​​a Pechino dall'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong martedì. Una fonte vicina all'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (CAAC) ha dichiarato al Global Times che il C919 sarà presto certificato e che l'aereo è vicino a poter avviare voli commerciali.Allo stesso tempo, l'agenzia cinese di informazioni economiche Cailian, citando fonti vicine alla CAAC, riferisce che il C919 potrà ricevere un certificato di aeronavigabilità il 19 settembre, giorno che contiene tutti i numeri del modello dell'aeromobile (9.19).C919 è il progetto del primo aereo passeggeri di grandi dimensioni cinese con una capacità di 158 posti in classe economica e un'autonomia di volo fino a 5,5 mila chilometri. Il progetto è implementato dalla China Civil Aircraft Corporation (COMAC) con un ampio coinvolgimento dei fornitori occidentali. In totale, COMAC prevede di vendere almeno 2.000 aerei di linea in futuro.Il 14 maggio sono stati completati con successo i primi test di volo del C919 all'aeroporto di Shanghai Pudong.

