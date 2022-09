https://it.sputniknews.com/20220913/a-mosca-aperte-due-mostre-internazionali-di-tecnologie-per-lambiente-16470599.html

A Mosca aperte due mostre internazionali di tecnologie per l'ambiente

A Mosca aperte due mostre internazionali di tecnologie per l'ambiente

Le mostre internazionali di tecnologie nel campo dell'ecologia EcwaExpo e WasteEcoExpo hanno preso il via a Mosca al polo fieristico Crocus Expo, segnanalo i... 13.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-13T14:25+0200

2022-09-13T14:25+0200

2022-09-13T14:25+0200

mosca

russia

fiera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/716/08/7160859_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_64cf5e1ba1659d4b44129ae423df8db5.jpg

EcwaExpo presenta apparecchiature per il trattamento delle acque industriali, lo smaltimento e la purificazione delle acque, il trattamento delle acque reflue, i sistemi di disinfezione delle acque, i complessi di purificazione dei gas. Invece in WasteEcoExpo, puoi vedere le attrezzature per tutte le fasi della gestione dei rifiuti, dalla raccolta dei rifiuti alla bonifica delle discariche, vedere i meccanismi per la pulizia dell'aria, dell'acqua e delle aree inquinate, nonché le tecnologie verdi. Secondo lui, in tali eventi c'è l'opportunità non solo di mostrare nuovi risultati e parlare di successi, ma anche di trovare nuove soluzioni per raggiungere l'indipendenza ambientale della Russia. Le fiere dureranno fino al 15 settembre.

mosca

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

mosca, russia, fiera