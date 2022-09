https://it.sputniknews.com/20220912/putin-la-guerra-lampo-delloccidente-fallita-perche-la-russia-ha-implementato-misure-protettive-16465689.html

Putin: la 'guerra lampo' dell'Occidente fallita perché la Russia ha implementato misure protettive

I Paesi occidentali hanno imposto dure sanzioni alle imprese, all'economia, ai media, allo sport e persino alla cultura della Russia poco dopo che Mosca ha... 12.09.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il Paese sta affrontando le pressioni dell'Occidente, avendo prontamente attuato misure di protezione nell'economia.Secondo lui, la tattica da 'blitzkrieg' dell'Occidente nei confronti della Russia non ha funzionato.Il presidente russo ha sottolineato la necessità che la Russia si attenga alla sua logica e risolva i suoi compiti tra le azioni di quelli che ha descritto come "malvagi".Il presidente russo ha anche affermato che le condizioni del bilancio del Paese sono attualmente migliori che in molti Paesi del G20 e tra le nazioni dei BRICS.In via separata, ha chiarito che il processo di 'de-dollarizzazione' è inevitabile.Parlando di sicurezza economica, il presidente russo ha sottolineato che è necessario capire come creare una riserva del genere e come funzionerà nelle condizioni odierne, “quando è in corso il noto e inevitabile processo di de-dollarizzazione”.

