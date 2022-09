https://it.sputniknews.com/20220912/lfsb-russo-contrasta-gli-attacchi-terroristici-in-crimea-e-nella-regione-di-kherson-16464325.html

L'FSB russo contrasta gli attacchi terroristici in Crimea e nella regione di Kherson

L'FSB russo contrasta gli attacchi terroristici in Crimea e nella regione di Kherson

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha dichiarato questo lunedì di aver impedito una serie di atti terroristici contro le autorità della regione di... 12.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-12T11:57+0200

2022-09-12T11:57+0200

2022-09-12T11:57+0200

la situazione in ucraina

fsb

intelligence

russia

mondo

sicurezza

arresti

terrorismo

kherson

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10345390_0:16:1866:1066_1920x0_80_0_0_2c251c9fdde993fcc3c1630ee4cb5e5e.jpg

Una operazione dei servizi di sicurezza russi ha portato a sventare un tentativo di commettere sabotaggi e attacchi terroristici nella regione di Kherson e della Crimea, come si evince dalla nota dell'Agenzia riportata qui in calce: Nella nota si afferma anche che l'FSB ha ottenuto i dati su un'operazione condotta dai servizi di sicurezza stranieri, ha arrestato gli autori e i loro complici, sequestrando i mezzi per commettere reati, e ha individuato i loro canali di comunicazione e le modalità di finanziamento.

russia

kherson

crimea

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

fsb, intelligence, russia, mondo, sicurezza, arresti, terrorismo, kherson, crimea, ucraina, geopolitica, operazione speciale